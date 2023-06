JIUJITSU BRÉSILIEN – SQUAD GAMES – Domination d’Attila et Guerreros

Evénement promotionnelle du Jiujitsu brésilien. «Squad Games», un tournoi par équipe avec kimono ou «Gi» organisé par la fédération malgache de jiujitsu samedi au PK0 à Antanimena a été dominé par le club d’Attila chez les adultes avancés. L’équipe d’Attila composée de sept combattants à savoir Ar’Aina chez les 60kg, Tantelintsoa 67kg, Tsiresy 74kg, Yusha 81kg, Dylan 88kg, Jean Yves chez plus de 88kg et Sitraka chez les dames a défait la première formation du club Checkmat en finale. Checkmat II complète le podium. Le club Guerreros a pour sa part, réalisé un doublé en raflant les trophées des catégories adultes, débutants et enfants. Pour la première, Guerreros s’est imposé contre Checkmat en finale et Combat Club 101 finit troisième. Dans la catégorie des enfants, Guerreros a défait en duel final Checkmat I et la deuxième équipe de Checkmat termine troisième. La fédération qui a vu le jour en janvier, multiplie les compétitions dans le cadre de la vulgarisation et la promotion de la discipline. Madagascar compte présenter des combattants au championnat du monde prévu en novembre à Abu-Dhabi après l’exploit à l’open International à Maurice en fin 2022. «De nombreuses compétitions figurent dans le calendrier de la fédération en vue de la sélection des membres de l’équipe nationale» indique le président de la fédération, Johary Rakotozafy. Suite à l’indisponibilité de la salle, le championnat national prévu le 10 juin au palais des sports à Mahamasina a été ajourné à une date ultérieure. Trois autres compétitions sont encore au programme, en l’occurrence le tournoi organisé par Combat Club 101 en début août, l’Abu-Dhabi JJB Pro et le Grappling Tournament concocté par l’Attila en octobre. Cinquante-quatre combats ont été au programme du tournoi par équipe de ce week-end. La fédération compte actuellement près de cinq-cents licenciés, dix-sept clubs et trois ligues dont Analamanga, Vakinankaratra et Atsinanana.