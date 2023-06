Indépendance déconcertante

Alors que l’histoire semble écrire une tragi-comédie sur les acquis (ou pertes) que l’indépendance retrouvée nous a prodigués, elle nous a surtout laissé une date qui met en émoi la pulsion de fête, vestige encore joyeuse qui n’a pas quitté des individus meurtris par la vie cruelle que la décolonisation n’a pas radoucie. Plus la jeune République prend de l’âge, plus l’existence gagne en méchanceté. Une soixantaine d’années durant lesquelles l’ange de la destruction a intoxiqué les différents microcosmes connus sous le nom d’éducation nationale, santé, justice, … différents maux qui seront légèrement atténués, moins audibles le temps que le bruit de la fête et son ambiance recouvrent l’atmosphère morose habituelle.

Les rues auront cette animation périodique qui masque, vertu incontestée de la fête, la précarité habituelle rythmée par les notes sombres des luttes quotidiennes. Le mois de juin, celui de l’invasion de la musique et des pétards, est un rendez-vous incontournable avec un esprit qui panse les meurtrissures infligées par les adversités de la vie, au nombre de plus en plus croissant à mesure que l’âge de l’indépendance retrouvée avance. Et alors que les déflagrations font preuve de faible capacité à adoucir les flammes de cet enfer journalier, greffé à notre vie nationale, l’illusion a toujours une efficacité, considérable ou négligeable selon les cas. On finit tous, cependant, par vivre l’expérience douloureuse du retrait du pansement quand la magie de la fête s’évapore.

Et la chute du retour à la réalité peut être plus éprouvante. Une fois l’écran chimérique des festivités retiré, on sera à nouveau démunis, n’ayant à nouveau que notre âme abattue, seule contre les coups durs infligés, entre autres, par l’incontrôlable inflation et le délestage. Car la tempête ne sera pas apaisée après avoir été dissimulée. On sera à nouveau comme Ulysse qui, dans l’Odyssée, a su affronter, pendant dix longues années, les vents contraires et les différentes épreuves qui se sont dressés entre lui et son désir de revoir son île d’Ithaque où l’attendait sa fidèle épouse Pénélope. Un parcours houleux, et une capacité de résilience qui habite aussi le citoyen malgache. À instar d’Ulysse, atteindrons-nous aussi un jour la destination rêvée ?

La fête nationale peut être une occasion pour effectuer une intro- spection pour encore plus cerner les troubles qui agitent cette indépendance remplie d’épreuves. Tant d’épisodes douloureux qui, on l’espère, aboutiront, comme les conséquences de la colère de Poséidon l’ont été pour Ulysse, à l’arrivée dans un âge nouveau de lait et de miel. Nous pourrons ainsi chanter, avec toute la sincérité du cœur, « He ! sambatra tokoa izahay» (« Et nous serons bienheureux »).