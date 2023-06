FOOTBALL – ELIMINATOIRES CAN – Les Barea tiennent tête aux Black Stars

Madagascar et la Ghana se sont séparés sur un score nul et vierge hier au stade Barea. Le coach Rôrô et ses protégés ont pu ainsi stopper l’hémorragie de la série de défaites.

Pas de victoire ni défaite. Pari réussi «victoire ou au pire un match nul», pour le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe après un essai concluant à la tête pour la première fois des Barea A. Plus d’un salue son exploit d’avoir pu casser la série de défaites durant les précédentes journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations. Les Barea et les Black Stars du Ghana se sont neutralisés hier sur un score nul et vierge au stade de Mahamasina, match comptant pour la cinquième journée. Déterminés à assurer leur qualification, les Ghanéens ont imposé leur loi dès l’entame de la rencontre. Les hommes du coach Rôrô ont subi leurs attaques lors du premier quart d’heure. La première occasion a été un coup franc lancé par Carolus qui passe en triangle à Dorian à droit des murs mais la dernière passe pour Lalaina au premier poteau a été ratée (28e). La deuxième a été une passe de Lalaina sur le côté gauche mais Dorian a hésité à la finition (31e). La Machine Métanire enchaîne par la suite des centrages cherchant Carolus dans l’axe. Le premier a été dévié par le défenseur du club moldave Sheriff Tiraspol Kpozo Patrick (33e) et au deuxième, Carolus a mal contrôlé le ballon au deuxième poteau (36e). Le score reste vierge à la pause. «Les joueurs ont un peu peur au début et ratent les occasions… Beaucoup restent à rectifier et améliorer» reconnait le coach Rôrô. L’équipe hôte poursuit le pressing en début de la deuxième période. Rôrô a procédé à un double remplacement, Zotsara à la place de Lalaina et Ibrahim à la place d’Ando (57e) et cinq minutes plus tard, Hakim remplace Carolus et Tantely à la place de Metanire (62e).

Le danger évité

Avec une belle parade, Nina repousse un coup franc frappé en puissance par le milieu de l’Arsenal, Thomas Partey (56e). Une des occasions nettes malgaches a été aussi le corner lancé par Ibrahim, mais Hakim devant but, a manqué la balle devant la cage du portier Lawrence Ati Zigi (74e). Et la dernière occasion est survenue à quatre minutes du coup de sifflet final, un coup franc cadré d’Ibrahim, au premier poteau qui a été repoussé par le portier ghanéen (86e). «Nous n’avons pas mis en tête de gérer le match nul. Nous avons eu plus d’occasions nettes qu’eux. C’était seulement à dix minutes de la fin que nous avons décidé de garder le match nul jusqu’au bout … Ce résultat est le fruit d’un travail d’équipe. Je ne vais pas dire que je suis satisfait mais le plus important et ce qui est positif c’est d’avoir pu éviter la défaite contre une grande nation du foot africain ou même mondial» souligne Romuald Rakotondrabe. Le Ghana conserve la position de leader avec un cumul de 9 points et Madagascar à la quatrième place, crédité de 2 points. L’Angola remonte pour sa part à la seconde place (8 points) devant la République centrafricaine battue à domicile (1-2) samedi. «Je suis très déçu de notre résultat, d’avoir raté les trois points pour la qualification. Nous avons changé la tactique afin de marquer un but mais en vain. Nous avons essayé de créer des occasions mais nous les avons manquées» regrette le sélectionneur, Chris Hughton. La sixième et dernière journée aura lieu le 4 septembre. Madagascar fera le déplacement en Angola tandis que le Ghana recevra, de son côté, la République centrafricaine. Des matches amicaux sont en gestation avant le dernier match contre l’Angola, outre les matches des jeux des Iles en fin août.