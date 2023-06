FONCIERS – Les inspecteurs des domaines font face à des blocages

Le syndicat des Inspec­teurs des domaines et de la propriété foncière réclame le décret d’application de la loi relative à la procédure des reconstitutions des documents fonciers et topographiques, en 2021. « Nous en avons besoin pour avancer. À défaut de ce décret d’application, nous ne pouvons rien faire pour reconstituer les documents fonciers et topographiques détériorés. La population en souffre. Et c’est nous qu’on fustige lorsque des problèmes surviennent », déclare le président de ce syndicat, Mirija Solonantenaina Rakotoson, la semaine passée. Ce syndicat déplore le fait qu’ils ne soient pas protégés dans l’exercice de leur métier. Et cite plusieurs blocages. « Plusieurs d’entre nous sont poursuivis, convoqués au Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) ou au Pôle anticorruption (PAC). Le placement sous mandat de dépôt est systématique. Comme dans le cas de la distribution des « titres faobe ». Alors qu’il s’agit d’un programme de l’État. En cas de problème, on peut être convoqué au Conseil des disciplines, avant d’entamer une poursuite pénale », enchaine cet inspecteur des Domaines. Les inspecteurs des domaines et de la propriété foncière affirment avoir un rôle majeur dans le développement. « Les litiges fonciers vont baisser. Les investisseurs vont venir à Mada­gascar, lorsque les terres sont sécurisées », note-t-il.