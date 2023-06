FÊTE DE LA MUSIQUE – Lion Hill enchante Tongarivo

Plus de cinq mille spectateurs ont envahi le terrain de Tongarivo, samedi dernier. Le concert de Lion Hill, Ljo et RimKa ont réuni du monde, notamment des jeunes. À cette occasion de la célébration de la fête de la musique, « on veut que tout le monde puisse profiter de la musique gratuitement. Et le nombre des spectateurs a dépassé nos estimations, c’est un réel plaisir pour nous de l’avoir organisé » a affirmé Andriantsoa Andriamihanta, chef de département culturel au sein de l’AFT. « Lamban’akoho », « Ampy anahy » ou encore « Ambila», … tous ces tubes de Lion Hill ont été repris en chœur par des fans heureux de revoir leur idole. Très gâté, le public pouvait profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale, samedi dernier. Le concert a duré trois heures et trente minutes. D’après Heritiana Rasolofo­manana, un jeune spectateur du concert : « Le spectacle est gratuit, en plus avec des célébrités comme Lion Hill, Ljo et RimKa. Je ne pouvais pas manquer cela. » Tous les tickets ont tous été distribués. Étant donné que le terrain est très spacieux, tous les intéressés pouvaient profiter des belles prestations offertes par les artistes de renom. Le 23 juin, la commune rurale d’Ivato, profitera d’un concert organisé par l’Alliance Française d’Antananarivo.