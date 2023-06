DOCUMENTAIRE-TVM – Une série télévisée en malgache de la vie de Jésus Christ

Une série télévisée en malgache sur l’histoire de Jésus Christ sera prochainement diffusée sur la chaine nationale TVM (Televiziona Malagasy). C’est le fruit d’une collaboration entre le gouvernement de Madagascar et les producteurs de la vidéo. Il s’agit en fait de la série télévisée intitulée « The Chosen», produite par la maison de production cinématographique américaine The Angel et qui l’a traduite entièrement en malgache. Une séance de diffusion en avant-première de ce film s’est tenue, samedi dernier, au Canal Olympia, en présence du président de la République Andry Rajoelina et de son épouse. « Il est important pour moi et ma femme de réaliser notre désir de partager l’histoire de Jésus Christ ici. Le but est que le peuple malgache connaisse l’amour et la compassion de Jésus Christ », a déclaré le Président. Eric Célérier, un de ceux qui ont travaillé avec cette maison de production, a, quant à lui, noté : « Je suis content que le souhait du Président a pu se réaliser maintenant. Et je sens aussi que le peuple malgache le mérite ». Madagascar est le premier pays d’Afrique à pouvoir regarder cette série dans sa langue nationale. Une série d’histoires tirées de la Bible mettant en lumière les événements que Jésus-Christ a vécus dès l’âge de 28 ans avec les douze apôtres. Elle sera diffusée sur TVM, à partir du 2 juillet, tous les dimanches à 20h00. Toutefois, les deux premiers épisodes de cette vidéo seront diffusés le 25 juin prochain.