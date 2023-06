DIVERTISSEMENT – School’Art pépinière d’artistes en herbe

Une quinzaine de jeunes étudiants et étudiantes en modules dessin et peinture au sein du School’Art ont présenté leurs œuvres, samedi dernier lors d’une vente-exposition dénommée « Ny fijeriko ». Elle a été organisée par School’Art afin de permettre à ses jeunes artistes en herbe d’exprimer leurs talents et de mettre en valeur leurs œuvres. Après une exposition, les tableaux de ses jeunes ont été mis en vente. Ces jeunes étudiants vivent dans un milieu modeste et sont pris en charge par l’école. « Près de 99% des tableaux exposés ont été vendus à des prix variés. Il revenait aux parents de fixer le prix de ces tableaux pour encourager les enfants à cultiver leurs talents et à se perfectionner », explique Nofy Ramiadason, la propriétaire et gérante du School’Art.