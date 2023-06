CONCOURS SCOLAIRE CAF U15 FILLES – Victoire sur le fil du CEG Nanisana

Projet pilote. La finale du concours scolaire, un projet de la Caf dédié aux U15 filles s’est tenue ce samedi sur le terrain du collège St Michel à Amparibe. Le collège d’enseignement général Nanisana s’offre le trophée en écartant le CEG Antanimbari-nandriana après la séance de tirs au but (0-0 tab 5-4). La troisième place est revenue au collège St Michel qui a battu l’Esca en match de classement. Le trophée de la meilleure joueuse a été attribué à Cathy Rarivo de l’Esca, celui de la meilleure buteuse à Princia Miaroniaina du CEG Nanisana et celui de la meilleure gardienne de but décerné à Félicia Koloina Randria du St Michel. Antanimbarinan-driana signe aussi un doublé au concours. Wendy Tsarakolohariveloniaina a été élu meilleure jongleuse tandis que Marie Ellianah Razanamalalatafitasoa meilleure tireuse de but. La fédération malgache de football a doté aux huit établissements scolaires de la capitale un sac contenant un kit complet de jeux de maillots pour les douze joueuses, des protèges tibia, gants et maillot pour la gardienne, des faux bas et des chasubles outre la subvention de 1000 USD par équipes. «Le principal critère pour sélectionner les équipes est l’existence d’un terrain de foot au sein de l’établissement» souligne Sandrine Michela Andriantsimialona, présidente de la commission du football féminin au sein de la fédération. Les huit équipes participantes ont été réparties en quatre groupes de quatre et le tournoi a duré un mois. «Nous sommes satisfaits de l’événement. Une considérable évolution a été constatée chez les jeunes, une occasion aussi pour les éducateurs qui viennent d’obtenir la licence D Caf d’appliquer leurs acquis» poursuit-elle. «Après cet événement pilote, les autres régions ou provinces en bénéficieront prochainement. Nous allons envoyer le rapport de l’événement à la Caf et concocter les prochains. Ces tournois décentralisés seront bouclés par un festival dont le coût de l’organisation s’élève à 4 000 USD» explique la responsable.