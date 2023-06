44E GRAND RALLYE DE MADAGASCAR – Faniry Rasoamaromaka prend sa revanche

Doublé des jumeaux. Les frères Rasoamaromaka ont dominé la 44e édition du Grand Rallye de Madagascar Vidy Varotra de trois jours de ce week-end aux alentours de la route nationale 4. L’équipage Faniry Rasoamaromaka-Mahenitsoa Randriambololona sur Peugeot 208 T16 finit sur la plus haute marche du podium en bouclant les douze spéciales longues de 213km en 2 :27 :26,2.Cet équipe gagne aussi le gros lot, un terrain de 300m2 offert par le sponsor, Vidy varitra. «C’est une belle revanche après l’incident de sabotage de l’an dernier. Cette fois le parc a été bien sécurisé. Nous avions pu bien jouer, donner du spectacle au public, attaquer ou gérer. Et nous avions pu garder la première place jusqu’au bout… malgré quelques pépins mécaniques entre autres le problème de disque arrière gauche lors de la troisième journée et la jante brisée» se réjouit Mika à l’arrivée. Le champion national en 2021, Mika Rasoamaromaka en compagnie de Fabrice Rasata-Herindraibe au volant d’une Peugeot 206 termine à la seconde place (+0 :32,68). «Notre objectif a été de franchir la ligne d’arrivée. La 206 est assez vielle ainsi que les pièces dans le moteur. Par conséquent, nous n’avions pas pu attaquer à outrance. Outre le problème de transmission arrière gauche, la voiture surchauffe facilement à l’ES longue de 36km. Les pièces neuves arriveront en juin et nous serons prêts pour le spectacle au prochain rallye» lance pour sa part Mika.

Différence de puissance

Les jumeaux ont affirmé qu’ils participeront aux prochaines manches nationales et sont en course pour le titre de cette saison. L’équipage champion de Madagascar en titre, Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru complète le podium (+5 :22,18). «Nous avons deux puissantes voitures devant nous, dans la catégorie R5 alors que la nôtre dans la M12. La différence est considérable mais côté pilotage, nous avons fait ce que nous pouvons et nous verrons au prochain rallye. De toute façon, nous avions fait un bon rallye, sans gros souci mécanique» souligne Mathieu. L’équipage Ferre Jacques-Sylvie Rakotovao sur Canam SSV4 termine au pied du podium et premier de la catégorie SSV (+13 :11,79) devant Tahina Razafinjoelina sur Subaru Impreza WRX STI. Dix-neuf sur les trente-trois engagés ont franchi la ligne d’arrivée. La jeune Aro Kiady Rajemison sur une Subaru a dû abandonner suite à un début d’incendie. Le vainqueur de la précédente édition, Fréderic Rabekoto sur Subaru a lui aussi abandonné samedi à cause d’un problème mécanique.