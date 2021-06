Université de Toliara – Début de paiement des bourses

Le calendrier de paiement des allocations boursières pour les étudiants de la première année jusqu’en quatrième année, inscrits à l’Université de Toliara, est sorti hier. Ce sont les bourses des 5e , 6e , et 7e mois de l’année universitaire 2019-2020. Le paiement se fera pendant neuf jours et suivra les informations digitalisées de chaque étudiant. Hier, les L1 en Malagasy, Géographie, Sciences naturelles et Économie ont été autorisés à prendre leur part au bureau de la Poste à Toliara Centre. Le paiement ayant commencé dans l’après-midi s’est déroulé sans incident majeur. Des éléments des forces de l’ordre ont été aperçus en train de sécuriser les lieux.

Ce jour, c’est au tour de ceux de la filière Gestion, IES Toliara, Études françaises, Histoire, Philosophie, Sociologie, de percevoir leurs allocations. Lundi 21 juin, les étudiants en L1 du département de Médecine, ENS, IHSM, Biodiversité, Droit, Physique Chimie peuvent récupérer leurs bourses. Les étudiants en L2 seront payés à partir de mardi, et les L3 à partir du jeudi 24 avec les étudiants en Géographie, Sciences naturelles, Économie, Droit, Physique-Chimie, ENS et Études françaises.

Les étudiants en M1 et M2 recevront leurs allocations à partir de la semaine du lundi 28 juin. Un semblant de calme a été constaté à l’université de Maninday hier, malgré la présence des forces de l’ordre qui continuent à chercher les meneurs de grève. L’état de santé de Justin Nafara, blessé par balle jeudi, reste stable.