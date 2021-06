Eau – Bientôt la fin de la galère

La période d’étiage commence. Antananarivo ne risquerait pas de manquer d’eau cette année avec une nouvelle station à Mandroseza.

Optimiste. Le manque de pluie durant la dernière saison pluvieuse ne risquerait pas d’impacter l’approvisionnement en eau chez les clients de la compagnie nationale d’électricité et d’eau de Madagascar (Jirama) à Anta­nanarivo, en cette période d’étiage. « Nous disposons de la réserve d’eau nécessaire, pour l’année 2021. Nous n’avons pas de problème de ressources, pour le moment », annonce le directeur général de la Jirama, Vonjy Andriamanga, hier.

La production de la Jirama va même augmenter. « La station Mandroseza II est fonctionnelle, dès cette semaine », affirme le numéro un de la Jirama. 40 000 m3 d’eau par jour, s’ajouteront aux productions journalières de la station de Mandro­seza, qui sont, jusqu’ici, de 200 000 m3 . Toutefois, 240 000 m3 ne couvrent pas encore les besoins en eau des riverains. Il faudra 300 000 m3 par jour, au total, pour qu’Antananarivo et ses alentours ne souffrent plus du manque d’eau. Les quartiers périphériques et hauts sont les principales victimes de cette faible production par rapport aux besoins. À cela s’ajoute la vétusté des conduites d’eau. Les derniers investissements sur les réseaux d’approvisionnement en eau datent de 1994.

Eau conteneurisée

Des unités de traitement d’eau conteneurisées sont en cours d’installation, si elles ne sont pas déjà opérationnelles, dans les quartiers concernés, comme à Anosizato, à Ankadikely Ilafy, à Ivato, à Amorona­kona, à Tanjombato, à Ampa­sika pour renforcer l’alimentation en eau. Elles produisent 100 m3 d’eau par heure.

En attendant de réaliser d’autres projets qui permettront de couvrir, totalement, les besoins en eau à Antana­narivo, la Jirama continuera à distribuer de l’eau, à travers des camions citernes. Le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC) vient de remettre deux camions à la Jirama à utiliser en une période déterminée, pour renforcer sa capacité dans l’approvisionnement en eau potable d’Antananarivo. Avec douze camions, la Jirama distribuera 950 m3 d’eau par jour au niveau des fokontany.