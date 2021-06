Don d’armes à la police nationale

L’Armée a fait un don de cinq cents fusils d’assaut et un lot de vingt-six mille balles à la police nationale. Un arsenal destiné à être utilisé dans les zones sensibles et reculées du pays. Selon les explications, cet acte démontre la fraternité et la solidarité des trois corps au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS), dans la lutte contre l’insécurité. Les trois représentants des FDS au sein du gouvernement ont été présents pour l’occasion.