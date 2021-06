Ambilobe – Le bureau de l’agriculture réhabilité

Grâce à la restructuration du bureau de l’Agriculture à Ambilobe et surtout au lancement du projet Afafi-Nord AF, un nouveau souffle est apporté au secteur agricole.

Un nouveau souffle dans la ville sucrière du Nord. La remise à neuf du bureau de la circonscription de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche à Ambilobe lui donne ce nouveau visage. Non seulement l’ancien bâtiment a été agrandi et transformé, mais il a littéralement fait peau neuve. La restructuration du bâtiment, situé à l’entrée de la commune urbaine d’Ambilobe, a apporté un nouveau souffle à la ville sucrière, désormais en interaction avec ses habitants.

La réhabilitation de ce bureau qui date des années 1970, résoudra beaucoup de problèmes dans le district d’Ambilobe, circonscription plutôt tournée vers l’agriculture, l’élevage et la pêche. D’abord, le manque d’infrastructures et leur vétusté sont une entrave majeure au développement économique et social de la région. Ensuite, c’est aussi et surtout un facteur de vulnérabilité de la population, en particulier des paysans. La capitale d’Ankarabe est entourée de plantations de cannes à sucre, de vastes rizières et d’autres produits qui font la renommée du district. Cette réalisation est le fruit d’un partenariat entre la direction régionale de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, et le projet Afafi Nord-AF, un projet de développement des chaînes de valeurs agricoles et forestières dans la région Diana. Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) pour une durée de cinq ans (2019- 2023).

Outre la réfection du bureau, l’Afafi-Nord a aussi offert des équipements informatiques qui faciliteront les tâches confiées au personnel et aux techniciens de la circonscription.

Chaines de valeurs

À travers le Programme Afafi-Nord, les appuis de l’Union Européenne pour la région Diana se concentrent dans toutes les communes du district d’Ambilobe, et plus particulièrement sur le périmètre irrigué de la Basse Mahavavy. Sa contribution ne consiste pas seulement à financer les travaux de réhabilitation, mais aussi à développer les six chaines de valeurs inscrites dans la composante-1 du projet. Ces exploitations portent sur les noix de cajou (anacarde), moringa, baie rose ou poivre rouge, miel, foyer amélioré et charbon vert.

À tout cela s’ajoute une série de formations axée sur le renforcement de la capacité des techniciens de l’agriculture et des paysans afin d’atteindre les objectifs.

C’est en présence des autorités locales et régionales conduites par le gouverneur Daodo Arona Marisiky, et de l’équipe de la GIZ-PAGE-2, que la cérémonie d’inauguration du bâtiment métamorphosé s’est tenue jeudi, à Ambilobe. Tous les intervenants ont mis en avant l’importance du bureau et du programme Afafi-Nord à Ambilobe.

« L’existence de ce projet est une impulsion pour le développement de l’agriculture d’Ambilobe, afin de concrétiser le velirano-9 du président de la République, car l’autosuffisance alimentaire dépend essentiellement à l’augmentation de la productivité et la qualité», confirme le gouverneur.