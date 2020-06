Lutte contre le coronavirus – Trois cents militaires mis en quarantaine

L’armée malgache en tête de front dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. De retour à Tana après avoir servi dans la région Atsinanana, épicentre du Covid-19, trois cents militaires du bataillon mobilisé par l’armée sont mis en quarantaine depuis la semaine passée. Les onze véhicules qui les ont ramenés dans la capitale, dont des camions de transport de troupe, des tout-terrains et des bus, ont été désinfectés. Au moment où un effrayant pullulement des cas confirmés de personnes atteintes du Covid-19 faisait rage à Toamasina il y a moins d’un mois, l’Etat Major des Armées y a déployé cinq cents de ses éléments afin de prêter main forte à leurs frères d’armes déjà sur place, rassemblés dans les différentes entités des forces de défense et de sécurité. L’objectif principal étant d’endiguer la propagation de la pandémie en faisant respecter les mesures sanitaires préconisées par l’Etat, tout en menant des sensibilisations sur les actions préventives subséquentes. Leur mission consiste également à porter secours et assistance aux personnes en détresse. La logistique y efférente, dont des véhicules, des armes, du matériel médical ainsi que des vivres y ont été dépêchés pour donner une note d’efficacité à l’opération.

Résultats encourageants

« Des résultats fort encourageants sont enregistrés pour ce qui est de la situation à Toamasina depuis l’envoi de ce renfort militaire. Par ailleurs, il ne faut pas occulter le fait que le suivi de l’état de santé des éléments du bataillon est primordial », confie le général de division Jean Claude Rabenaivoarivelo, chef de l’Etat Major des armées. Les contrôles médicaux sont effectués en ordre dispersé. La semaine passée, une première vague de militaires qui venait de livrer bataille contre le coronavirus à Toamasina, est arrivé au camp d’Imerintsiatosika où des dispositions spéciales ont été prises. Les trois cents éléments dénombrés ont été mis en quarantaine et les tests ont commencé depuis le mercredi 10 juin.

« Plus du tiers de ces hommes ont déjà eté testés. Les résultats sont tous négatifs. Ils sont tous bien portants mais il n’en demeure pas moins qu’il faut respecter les quatorze jours de mise en quarantaine qui touchera à son terme la semaine prochaine », lance le général de division Rabenaivoarivelo.

En saisissant la balle au bond, il indique que ces éléments vont aussitôt intégrer les rangs de telle sorte à célébrer dignement le soixantième anniversaire de l’indépendance, avant qu’ils ne soient appelés à servir là où le devoir les appelle.

Pour l’heure, les deux cents autres éléments du bataillon sont encore à Toamasina. Sitôt démontés, ils vont également passer les tests et suivre une mise en quarantaine.