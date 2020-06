Loi de finances – Mesures d’allègement fiscales et douanières maintenues

Annoncé en haut lieu, l’Etat a révisé son budget pour cette année 2020 en fonction des conséquences socio-économiques de la pandémie covid-19.

« À travers des mesures d’allègement fiscales et douanières, le Projet de Loi de Finances Rectificative 2020 permettra l’assistance des entreprises pour éviter la fermeture et protéger l’emploi pendant la crise » arguent les responsables au sein de la direction générale des finances et des affaires générales (DGFAG). La restructuration des dépenses publiques renforcera les actions pour lutter contre la propagation de la pandémie et pour consolider celles relatives au domaine humanitaire. Ainsi, le budget rectificatif 2020 est le premier qui se base sur une véritable planification pluriannuelle du pays en accordant une importance particulière au développement équitable, en ne laissant de côté aucun district dans la mise en place d’infrastructures de développements.

Cependant, au niveau des groupements d’entreprises du secteur privé, un simple allègement est loin de convenir aux réalités auxquelles ces entreprises sont confrontées. « Ce n’est pas un report des paiements des obligations fiscales dont certains secteurs d’activité ont besoin, mais d’une annulation de ces obligations, au moins pour cette année d’activité » ont suggéré les représentants du privé lors de la rencontre avec les hauts responsables de l’État.