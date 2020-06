Covid-19 – Une treizième victime à Andohatapenaka

Dix-sept nouveaux porteurs du coronavirus et un patient décédé ont été enregistrés hier à Toamasina et pas loin à Moramanga ont été identifiés huit cas positifs de Covid-19.

Hospitalisée au centre hospitalier d’Andohatapenaka à Antananarivo, une patiente âgée de 61 ans est déclarée morte du coronavirus. « Diabétique de son état, la patiente a succombé et le pays compte treize morts du coronavirus en conséquence », déplore la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le Covid-19. Avec le cap des neuf cent malades dépassé depuis avant-hier, vingt-cinq porteurs du covid-19 viennent d’être détectés dont dix-sept à Toamasina et huit à Moramanga. Toujours selon la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, « Les prélèvements ont lieu chaque jour ainsi que les analyses en laboratoires ». Trois laboratoires centrés dans la capitale prennent en charge l’analyse de tous les prélèvements réalisés dans toute l’île. Les personnes suspectées de porter le coronavirus passent aux prélèvements dont les résultats prennent du temps. « L’isolement est immédiatement préconisé », défend avant-hier la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana tandis que les témoignages des personnes enjointes de rentrer chez elles après les prélèvements dans l’attente des résultats de tests, circulent dans les réseaux sociaux et à la télévision.

Transmission facile

L’Institut Pasteur à Avaradoha, le centre d’infectiologie Charles Mérieux à Ankatso et le laboratoire de l’hôpital HJRA à Ampefiloha, s’occupent de l’analyse des prélèvements. Un autre laboratoire appartenant à l’Etat et sis à Androhibe n’est pas encore opérationnel, malgré l’annonce de son déploiement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Se transmettant facilement par les gouttes de salive, le coronavirus est pour l’heure à l’origine de l’hospitalisation de neuf-cent vingt-huit personnes au total, contaminés par contact. Malgré la flambée de la contamination dans la capitale où la population est en déconfinement total, onze guéris répertoriés à l’hôpital de Befelatanana sont annoncés, hier. Un cas guéri à Toamasina et un autre à Moramanga sont également découverts. Depuis le 5 avril, quatre cent soixante-trois guéris ont été révélés. Neuf patients en état grave sont suivis de près. L’un d’eux est un cas supplémentaire indiqué hier. L’identification du coronavirus chez le maximum de personnes, malgré l’absence de dépistage massif, a été rendue possible grâce à la réalisation de plus de seize mille tests.