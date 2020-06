Achat de friandises – Des responsables ministériels en garde à vue

Le dossier serait en cours de finalisation. Telle est l’information qui a circulé, hier. En fin de journée, des indiscrétions ont chuchoté que le dossier sera remis au Pôle anti-corruption (PAC ), d’Antananarivo, ce jour. Il est question ici du scandale des 8 milliards ariary destinés à l’achat de bonbons sucettes pour le compte du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel.

En attendant leur traduction devant le parquet du PAC, « plusieurs personnes mises en cause dans cette affaire sont en garde à vue au BIANCO [Bureau indépendant anti-corruption] », affirment des sources concordantes. La garde à vue aurait débuté, mercredi. Etant donné que la loi impose que cette procédure n’excède pas les 48 heures, sauf nécessité du dossier, le déferrement de l’affaire devrait donc, effectivement, se tenir, aujourd’hui.

Le nombre des personnes mises en cause dans ce dossier n’est pas indiqué. Pareillement, pour celui de celles gardées à vue. Certaines sources avancent, toutefois, que des responsables actuels du ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel figurent parmi les individus concernés. Un autre, qui aurait un problème de santé, en serait exempté. Outre le montant et le produit à acheter, le fait que le marché aurait été attribué de « gré à gré », a attisé l’ire de l’opinion publique.

Le tsunami de polémique créé par les révélations sur le marché d’un montant de 8 milliards ariary, a emporté Iaritsambatra Rijasoa Andria­manana Josoa, alors ministre de l’Éducation nationale. Evincée du gouvernement le 4 juin, elle a été remplacée par une intérimaire qui est Elia Béatrice Assoumacou, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Durant la présentation de son rapport d’activité devant le Sénat, le 11 juin, la ministre Assoumacou a indiqué que le BIANCO est déjà à pied d’œuvre pour enquêter sur le scandale.