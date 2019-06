Tennis – Circuit mondial U18 grade 5 d’Antananarivo, étape 1 – Mialy Ranaivo sauve les meubles

Mialy Ranaivo est la seule joueuse toujours en lice en simple. Les autres ont été sorties dès le premier tour. Ce jour, Toky Ranaivo, Fenosoa Rasendra et Dimitri Rabeson seront à suivre.

Une victoire à l’arraché. Mialy Ranaivo, tête de série numéro deux du circuit mondial U18 grade 5 d’Antana­narivo, a pu franchir le cap des huitièmes de finale, hier sur les courts du Club Olympique de Tananarive.

Contre l’Indienne Are Adithi, qui a joué tout en puissance, Mialy Ranaivo a cédé le premier set sur 0/6. Ensuite, elle a pu travailler physiquement son adversaire, l’obligeant à jouer un peu plus la balle. C’est de cette façon qu’elle a pu gagner le second set sur 7/5.

Dans le troisième set, Mialy n’était pas très décisive en optant pour un jeu offensif et s’est contentée de gérer au mieux les points importants. Avec beaucoup de rebondissement, elle a quand même pu boucler le match sur 6/4.

En quarts de finale, Mialy Ranaivo jouera demain contre la Réunionnaise Marie Vidot Brard, vainqueur de Fitia Rakotondramboa en deux sets (6/1, 6/3).

Cette victoire de Mialy Ranaivo est la seule que les joueuses malgaches ont enregistrée hier. Outre Fitia Rakotondramboa, Tsantaniony Iariniaina s’est inclinée face à la Russe Vadilisa Lisina (4/6, 7/5, 3/6). Victime d’une crampe en plein milieu du second set, Tsantaniony a dû galérer pour pouvoir terminer son match.

Défaite

Les autres défaites ont été enregistrées par Narindra Ranaivo contre la Française Jenny Lim (2/6, 2/6), par Maholy Razakaniaina face à la Française Constance Levivier (0/6, 4/6), et par Finaritra Andriamadison contre l’Ukrainienne Dyadchenko (3/6, 3/6).

Chez les garçons, Fenosoa Rasendra a, quant lui, décroché une place en huitièmes de finale, tout comme Toky Ranaivo et Dimitri Rabeson. Ce dernier a surclassé l’Indien Aditya Chopra (6/2, 6/2).

Kiady Andrianaivo Raha­rinosy pour sa part s’est incliné devant le Serbe Luka Jovanovic.

Les huitièmes de finale chez les garçons seront programmés en première rotation et seront suivis des quarts de finale des doubles filles. Ceux des garçons clôtureront la journée.

Les huitièmes de finales du jour

-Toky Ranaivo (Madagascar) vs Johann Rakotomaharo (France)

-Samy Prot (France) vs Ronan Sahni (Inde)

-Tshepo Morsawa ( Botswana) vs Hussein El Tawil ( Égypte)

-Neelam Devaharshith (Etats Unis) vs Dimitri Rabeson ( Madagascar)

-Peter Privara (République Tchèque) vs Fenosoa Rasendra (Madagascar)

-Lucas Schurdevin ( France) vs Boris Stany (République Tchèque)

-Bouchelaghem ( France) vs Jayson Mbogoro (Kenya)

-Luka Jovanovic (Serbie) vs Luka Petrovik (Grande Bretagne)