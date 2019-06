Météo – Un hiver austral chaud

Les températures devraient être supérieures à la normale au cours des trois prochains mois. La pluviométrie serait excédentaire au cours de cette période.

Cet été a été particulièrement chaud avec de nombreux records de température battus. Et selon le dernier bulletin de Météo France, les températures devraient être supérieures à la normale en juin, juillet et août.

«Pour le trimestre Juin-Juillet-Août, les prévisions de précipitations sont proches de la normale sur l’ensemble de l’île, le Sud-Ouest présentant un signal un peu plus humide. Le trimestre suivant la situation devrait rester proche de la normale de saison. En ce qui concerne les températures moyennes, le signal est supérieur à la normale de près de +0,7°C», précise Météo France.

L’anomalie positive de la température de surface de l’océan Pacifique équatorial se maintient. Le seuil El Niño pourrait être franchi d’ici juillet, mais cela reste très incertain. La circulation atmosphérique associée montre des signes de rétroaction avec une large zone d’ascendance sur le milieu du bassin et une zone de subsidence sur le continent océanique.

Anomalie

L’anomalie de température de surface de la mer sur le Sud-Ouest de l’océan Indien persiste. Le Dipôle de l’Océan Indien (IOD)

est devenu positif tandis que le Dipôle subtropical de l’Océan Indien (SIOD) reste faiblement positif.

Pour les trois-quatre mois à venir (Juin à Septembre), l’évolution des conditions dans le Pacifique ne devrait pas influencer de manière sensible les conditions climatiques de notre région. Par contre, l’IOD génère une pluviométrie excédentaire sur l’ouest du bassin, notamment au niveau des Seychelles, et déficitaire sur l’Est du bassin. Le régime des alizés s’annonce normal sur la Réunion, mais plus faible qu’habituellement sur Mayotte. La pluviométrie attendue est proche de la normale sur les deux départements, voire un peu supérieure pour le Sud-Ouest de la Réunion, en lien avec des passages de fronts froids plus fréquents.

©JIR