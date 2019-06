Impact majeur. Un accident survenu sur les deux principales pompes à eau approvisionnant la ville de Mahajanga a conduit à la privation d’une grande partie des habitants de la Cité des Fleurs. Ces deux machines ont des capacités de pompage respectives de 130 m3 et de 90 m3 par heure et assurent la majeure partie de l’adduction d’eau de la capitale du Boeny.

« Si les besoins des habitants de Mahajanga sont de 28 000 m3 par jour, la Jirama ne peut en fournir que 5 280 m3 pour le moment », annonce cette compagnie.

Ainsi, certains quartiers sont peu approvisionnés en eau potable, voire pas du tout, comme Amparihigidro, Tanambao Sotema, Ambohi­mandamina, Chiro­pratique, Bas Range, Manjarisoa, Fiofio, Antanimasaja, Manga, Mahabibo, Ambondrona, Andovinjo, Mahajanga Be, Aranta, Ambovoalana , les blocs administratifs, l’abattoir de Marovato, Ambala­vato et Antanimalandy.

« La Jirama prépare actuellement des solutions temporaires afin de résoudre cette situation de crise, dans le courant de la semaine », rassurent les responsables de la compagnie.