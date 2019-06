Comédie musicale – Le Roi Lion se met en scène dans la capitale

Une histoire intemporelle, qui émeut toujours toutes les générations. Revivez les aventures du lion Simba d’une manière exclusive, ce week-end, au Plaza Ampefiloha.

L’un des plus grands chefs-d’œuvre d’animation de l’histoire du cinéma par les studios Disney. Le Roi Lion s’illustre également, outre-mer, comme une comédie musicale à succès depuis plus d’une décennie, notamment sur les fameuses scènes de Broadway à New York, mais aussi dans l’Hexagone. Tels les récits de Hamlet de l’illustre William Shakespeare, il s’agit d’une histoire émouvante, enchanteresse et rassembleuse. Au-delà du drame qui entoure le personnage principal, le Roi Lion a su bercer, depuis 1994, un public de toutes les générations.

Portées par la troupe Laka Ensemble, déjà appréciée des amateurs de comédie musicale pour ses adaptations d’opéra classique, comme « Carmen » de Bizet et « L’enfant et les sortilèges » de Ravel, les aventures de Simba se mettront ainsi en scène au Plaza Ampefiloha, ce vendredi à 19 h, pour le plus grand plaisir des fans du film éponyme. Avec Ivenco à la baguette, la pièce sera adaptée par Holy Razafindrazaka à la direction artistique, avec une bonne cinquantaine d’acteurs de tous âges, accompagnés d’une dizaine de musiciens professionnels.

« Hakuna matata ! »

Entre chants, danses et diverses acrobaties, le tout sublimé par une mise en scène lumineuse, mais aussi des plus généreuses, Le Roi Lion rugira sur la scène du Plaza Ampefiloha, ce ven-dredi soir, émerveillant à la fois grands et petits par sa fantaisie.

« Nombreux sont ceux qui se rappellent surtout le long-métrage animé. Nous, on a pensé qu’il est intéressant de proposer au public la comédie musicale, qui reste l’une des plus jouées au monde. Toutefois, afin de la rendre plus accessible aux spectateurs, on a apporté quelques touches personnelles qui illustrent au mieux la ferveur et le dynamisme de notre troupe, tout en les conciliant avec les prouesses techniques que nous propose Ivenco », confie Holy Razafindrazaka.

De plus, la participation de plusieurs dizaines d’enfants apporte une touche de vie au spectacle, ces petits étant motivés, gais et doués, chantant avec passion « Hakuna matata ». Tandis que la présence des adultes les rassure, confirmant ce lien réciproque entre les générations, comme le représente le cycle de la vie.

Un avant-goût de cette comédie musicale a été déjà présenté au public, le 18 mai, à la City Ivandry. Une plateforme d’apprentissage et d’initiation à l’art pour tous, Laka Ensemble promet d’honorer l’œuvre principale de Disney.