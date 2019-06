Boeny – Consultations sur le Code de la communication

Le Code de la communication fait l’objet de toilettage. Des consultations régionales auprès des concernés sont initiées par le ministère de la Communication et de la culture.

Les consultations régionales sur l’avant-projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi n°2016-029 du 14 juillet 2016 relative à la communication médiatisée, ont été inaugurées à Mahajanga, à la salle de réunion de l’Hôtel de ville, hier.

La modification consiste au toilettage « légistique » dont en premier lieu l’intitulé. Une abrogation des dispositions et des équivoques ainsi que la reformulation juridique de fausses nouvelles, d’informations mensongères, stipulées dans l’article 30, sont apportées. La professionnalisation et la promotion du métier de journaliste, dont l’octroi d’avantages douaniers et fiscaux (article 116), la révision des amendes pour une plus grande dissuasion (articles 20, 30, 87, 118) figurent dans l’avant-projet de loi.

La révision de l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée (ANRCM) est également concernée. Ainsi, dans l’article 51, sont stipulées ses missions selon les articles 51 bis nouveau, 51 ter nouveau, 52 nouveau, 52 bis nouveau, 52 ter nouveau, et 53 nouveau ainsi que 53 bis nouveau.

Désengagement

Le plus important dans ce projet de Loi sur la Communication concerne l’Ordre des journalistes de Madagascar (OJM), prévu dans l’article 16.

« L’Ordre des journalistes de Madagascar peut démettre son Président si une demande dans ce sens est faite par le tiers de ses membres régulièrement inscrits », stipule l’article 55 ter nouveau.

« Le ministère de la Communication laisse l’indépendance du pouvoir exécutif à l’OJM désormais, et se désengage des journalistes dans la délivrance des cartes professionnelles et dans d’autres tâches. Comme les actes de l’OJM sont des décisions administratives, la Justice se chargera du contrôle de légalité », a expliqué le directeur général de la Communication, Tiaray Hubert Fanahimanana.

Le directeur des Affaires juridiques du ministère de la Communication et de la culture a également explicité plusieurs points des

articles modifiés dont ceux qui ont trait à la vie privée.

Le basculement vers la Télévision numérique terrestre (TNT) en 2020 et les options thématiques par chaîne, selon l’article 126, sont aussi touchés par le changement.

Des représentants des journalistes des régions Sofia, Betsiboka et Boeny ont assisté à cette première consultation régionale. La prochaine étape se tiendra à Toamasina le ler juillet prochain, puis à Antsirabe le 3 juillet, à Antsiranana le 5 juillet, et les 9 et 10 juillet à Fianarantsoa et Toliara.

La restitution aura lieu à Antananarivo le 23 juillet prochain, avant la présentation du Code de la communication toiletté au niveau de l’Assemblée nationale.