RALLYE DE VOITURES HISTORIQUES II – «Plutôt promotion que résultat» selon Didier Auriol

C’est parti pour un rallye de régularité de trois jours. Comme les quatre-vingt-cinq autres inscrits, le champion du monde des rallyes de 1994, Didier Auriol, copiloté par Thierry Ranari­velo, au volant d’une Lotus Caterham Cabriolet engagée dans la catégorie Old sortie avant 1960, prendra le départ de la deuxième édition ce matin au stade Barea de Mahama­sina. Interrogé sur son ambition à sa première participa- tion à un tel rallye de régularité, Didier Auriol a répondu, «je suis ici pour promouvoir le rallye et le tourisme à Madagascar, faire valoir cette épreuve sur cette merveilleuse île. Il n’y pas de challenge… C’est une épreuve complètement différente de ce que j’ai pu connaitre… ici, le rôle du copilote est pratiquement à 98%. C’est le copilote qui fait le job». Le plus important est pour lui de se faire plaisir et rencontrer le public, plus que le résultat. «Si je veux des résultats, je reviendrai avec mon copilote Denis Giraudet l’année prochaine, lui qui fait de l’historique» a-t-il souligné. Au lieu de conduire initialement une Porsche, le champion du monde a finalement choisi une Lotus Caterham. «Le choix est vite fait, la voiture est magnifique… historique, rare et unique à Madagascar et c’est important de la montrer », explique-t-il.

Aventure

L’équipage n’a fait aucune reconnaissance, Didier Auriol vient d’arriver dans la nuit de lundi. «Nous n’avons pas besoin de résonance. Nous avons le cadenceur, il y a un timing à respecter et ce sera un jeu pour Didier Auriol. Nous allons faire de notre mieux mais tout dépendra aussi de l’état de la voiture, outre le pilotage» rassure le copilote, Thierry Ranarivelo. Le duo Didier-Thierry a choisi l’allure moyenne de 50km/h sur les conseils de Joda Ranarivelo, le champion national des rallyes, qui a déjà l’expérience de la précédente édition. La voiture a rencontré un petit problème de démarrage lors de la visite technique d’hier mais «les mécaniciens sont là et nous allons tout faire pour régler ce problème» a confié Didier Auriol. Les concurrents rallieront ce vendredi Ampefy, là où se trouve le premier Night stop. Ils disputeront par la suite l’étape Ampefy-Tsiroano­mandidy en aller-retour. Et la dernière étape reliera Ampefy-Maha­masina, pour l’arrivée finale.