PROJET PRÉSIDENTIEL – Sekolintsika Analamahitsy rejette le tracé du transport par câble

L’école des sœurs Sekolintsika Analamahitsy revient à la charge. Cet établissement scolaire maintient son refus du tracé du transport par câble de la ligne Orange. Malgré les explications du secrétariat d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat (SENVH), sur l’inexistence de nuisance sonore et autres perturbations que peut provoquer ce projet de téléphérique. Ce sont les anciens de l’école et les parents d’élèves qui ont fait une nouvelle déclaration, mercredi. « Il y a eu rencontre et discussion avec les autorités compétentes, depuis la déclaration des responsables de cette école. Mais nous ne changeons pas d’avis. Nous n’acceptons ni le passage de ce moyen de transport au-dessus de l’enceinte de l’école, ni l’installation de pylônes aux alentours de l’établissement », déclare Fidy Rakotoseheno, ancien de l’école et parent d’élève. Les responsables, les anciens et les parents d’élèves insistent sur un environnement sûr et calme, pour maximiser la performance des élèves. « C’est dans cette perspective que l’école a été construite, depuis le début. Si vous regardez bien, les bâtiments scolaires se trouvent loin des pollutions sonores de la circulation et du marché. C’est la raison pour laquelle nous refusons le tracé », enchaîne Fidy Rakotoseheno. Le secrétaire d’État chargé des Nouvelles villes et de l’habitat, Gérard Andriamanohisoa, a déclaré qu’il n’est plus possible de changer le tracé de ce projet. Le SENVH a envisagé de venir au niveau de cet établissement pour expliquer ce projet.