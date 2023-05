Limogeage du directeur général de l’Office national pour l’environnement (ONE).

Le Conseil des ministres du 17 mai a adopté le décret d’abrogation du décret de nomination du directeur général de l’Office national pour l’environnement (ONE) auprès du ministère de l’Environnement et du développement durable. Cette décision a été prise, quelques jours après la conférence de presse sur la suspension des travaux de construction de l’autoroute Antananarivo-Toamasina, suite à l’évaluation environnementale en cours. Le ministère de l’Environnement et du développement durable et le ministère des Travaux publics ont précisé que les travaux de pré-terrassement et d’ouverture, se poursuivent. Et que le début des grands travaux doit attendre le permis environnemental.