JOURNÉE INTERNATIONALE – Le Musée, considéré comme le témoin de l’histoire

«Un musée renferme beaucoup d’intérêts tant pour les visiteurs mais également pour les œuvres exposées. Parce qu’il y a un regard qui se croise, une réponse à une problématique», selon Bako Rasoarifetra, archéologue et présidente du conseil international des musées à Madagascar. À l’occasion de la célébration de la journée mondiale du musée le jeudi 18 mai, le jardin du Musée de la photo Madagascar avait accueilli tout individu intéressé par ce monument. Pour marquer le moment, un café histoire a été organisé. «Madagascar, à quoi servent les musées», tel est l’intitulé du thème abordé lors de la conférence. Le développement culturel vient de la connaissance de l’histoire. «Il y existe une complémentarité entre l’éducation et les musées, car il nous offre un mémoire, d’autres perspectives des histoires du pays par rapport à ce que les élèves voient à l’école’a souligné Dina Suzy Mamisoanirina, chargée de programme Culture à l’UNESCO. Le musée n’est autre que la sauvegarde et le témoin de notre histoire. Et l’histoire représente un outil qui permet de prendre des leçons et améliorer l’avenir. Les objectifs du Musée de la Photo Madagascar est de rendre les Malgaches fiers de leur histoire, renforcer l’appropriation des Malgaches de leur histoire et aider le pays dans la construction d’une histoire nationale.