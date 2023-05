INDUSTRIALISATION – Une huilerie à Miarinarivo

La mise en œuvre du projet ODOF (One district, one factory ou Un district, une industrie) du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) se poursuit activement.

En déplacement dans la région Itasy, mercredi dernier, le ministre Edgard Razafindravahy y a entrepris, comme auparavant dans les différentes localités qu’il a déjà sillonnées, une double mission : présentation et remise d’une machine de transformation d’huile d’arachide dans le district de Miarinarivo et installation des membres permanents de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour la région Itasy. L’objectif du MICC est également double : redonner de la dignité aux entrepreneurs, et prendre soin de la subsistance de la population. « Cette remise d’équipements est la preuve que le gouvernement se soucie de la population et prend soin de ses moyens de subsistance », a déclaré le ministre Edgard Razafindravahy qui a encore poursuivi par une brève explication de ce qu’est la décentralisation économique. Pour lui, la production et la création de richesses partent de la base. Et de souligner qu’aucun district ne sera oublié dans ce programme ODOF. « Lorsque la production des machines proposées progressera, l’importation de marchandises de l’étranger diminuera ». Enchaînant par la présentation des membres de la CCI Itasy, il a indiqué que c’est l’ambassadeur interne et externe en matière de commerce.

Dignité

« Il est important de restaurer la dignité de la Chambre de commerce, qui doit être complètement indépendante et forte, afin qu’elle développe le pays selon les instructions données par le Président. Si la production continue et augmente, il n’y aura plus d’importations de l’étranger… ». La région d’Itasy produit jusqu’à 7 881 tonnes d’arachides par an, le district de Miarinarivo en produisant le plus. Cette machine qui transforme les cacahuètes en huile est tout à fait dans les besoins de Miarinarivo et de la région d’Itasy. Jusqu’à présent, les clients des produits locaux à base d’arachides sont les coopératives et les entrepreneurs qui transforment les arachides en huile. Outre les producteurs d’arachides et les représentants de coopératives, la cérémonie a été honorée par la présence de différentes personnalités dont la députée de Soavi­nandriana, le gouverneur de la région d’Itasy et les maires locaux.