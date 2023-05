FOOTBALL – TELMA COUPE DE MADA -Vingt-six équipes en lice au premier tour

Coup d’envoi ce week-end. Treize matches seront au programme du premier tour préliminaire de la Coupe de Madagascar version 2023. Vingt-six équipes sur les quatre-vingt-douze engagées disputeront cette première étape. Neuf villes accueilleront le premier tour le samedi et le dimanche prochains. Antananarivo recevra quatre rencontres, deux pour Mahajanga et une chacune pour Tsiroanomandidy, Ambalavao, Ambovombe, Antalaha, Mahajanga, Moron­dava, Toamasina et Sakaraha. Soixante-seize clubs issus de dix-neuf ligues disputeront les trois tours préliminaires. Les seize meilleures équipes à l’issue de ces trois étapes se qualifieront à la phase finale. Les seize équipes de l’Orange Pro League ne joueront qu’à partir des seizièmes de finale. La ligue d’Analamanga est représentée par vingt-deux équipes à la phase éliminatoire, six pour Atsinanana, cinq chacune pour Atsimo Andrefana et Haute Matsiatra et quatre chacune pour Boeny, Itasy et Bongolava.