FOOTBALL – FÉDÉRATION FRANÇAISE – Faneva Ima vise le brevet d’entraîneur

Le capitaine des Barea à la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Égypte, Faneva Andriantsima dit Ima vise plus haut. Parmi les cinquante-deux candidats éligibles, Ima va suivre une formation pour l’obtention du brevet d’entraîneur de football (BEF) pour la saison 2023-2024, l’équivalent de la licence UEFA A, à l’institut régional de formation de football (IR2F). Le BEF permet à l’entraîneur d’encadrer un club ou une équipe régionale des catégories U15 aux seniors. «C’est toujours important de suivre des formations et renforcer les capacités en tant qu’entraineur… Ce serait un atout de plus pour monter un projet et le gérer avec assurance plus tard» a confié Faneva Ima, président du club et école de football des jeunes 67 City FC. L’an passé, Faneva Ima a empoché le diplôme de gestion des organisations sportives (DUGOS) à l’université de Lyon. Peu après, il a été nommé en juillet 2022 entraîneur principal des U18 au Clermont foot 63.