FOOTBALL – CAN – Luis Fernandez pressenti entraîneur

Le Français, Luis Fernandez, ancien milieu du PSG et dernièrement sélectionneur de l’équipe guinéenne se trouve en tête de liste des trois derniers noms proposés au comité exécutif.

La fédération malgache de football a beau verrouiller les informations. Ces derniers jours, le nom de l’ancien milieu de l’équipe de France et entraîneur, le Français Luis Fernandez Toledo circulait. Ce sélectionneur de l’équipe nationale guinéenne de 2015-16 pourrait succéder à Nicolas Dupuis en vue des deux derniers matches de la sélection malgache aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations dont le prochain comptant pour la cinquième journée contre le Ghana à domicile est prévu le 12 juin, c’est-à-dire dans moins d’un mois.

La nomination se fait attendre car la démission du Français Nicolas Dupuis date du 28 mars, après la double défaite contre la République centrafricaine. Neuf candidats figuraient initialement dans la liste des postulants puis réduite à quatre la semaine passée. La direction technique nationale a remis la liste restreinte au comité exécutif qui prendra la décision finale. La nomination est normalement attendue ce week-end ou en début de la semaine prochaine, au retour du président de la fédération par intérim, Victorien Andria­nony qui assiste actuellement à la finale de la Can U17 prévue ce vendredi en Algérie. Est-ce la finalisation du contrat qui a pris du temps? Le patron de la fédération a déjà soufflé que «le prochain sélectionneur assurera uniquement les deux prochains matches comptant pour les éliminatoires à la Can car son mandat prendra fin en septembre et ce sera à la prochaine équipe élue en septembre qui s’occupera de son successeur».

Palmarès en béton

D’après les coulisses du sport, Luis Fernandez est tête de liste des prétendants au poste de sélectionneur des Barea A, devant Fabio Flora second d’Eric Rabesandratana lors des précédentes élimina­toires à la Can et au Mondial et aussi le Portugais Gonzales. Âgé de 63 ans, Luis Fernandez a joué au Paris Saint-Germain (1978-86), au Matra Racing (1986-89), à l’AS Cannes (1989-93) et dans l’équipe de France de 1982 à 92. En tant qu’entraîneur, il était à la tête de l’AS Cannes (93-94), du PSG (94-96), de l’Athletic Bilbao (1996-2000), puis encore une fois au PSG (2000-03), l’Espagnyol de Barcelone (2003-05), l’Al Rayyan FC (2005), le Bestar Jérusalem (2005-06), le Betis Séville (2006-07), le Stade de Reims (2009), en Israël (2010-11) et dernièrement sélectionneur de la Guinée (2015-16). La mission du nouveau sélectionneur est de faire sortir Madagascar par la grande porte aux deux derniers matches qualificatifs à la Can malgré l’impossibilité de qualification. Madagascar est classé dernier du groupe E (1 point -8), après les quatre journées disputées derrière le Ghana (8 points +4), la République centrafricaine (7 points +4) et l’Angola (3 points 0). Les Barea accueilleront les Black Stars du Ghana au prochain match comptant pour la cinquième journée le 12 juin et fera par la suite, le déplacement en Angola pour le dernier match.