État des lieux sur les projets routiers.

Une communication au titre du ministère des Travaux publics, faite en Conseil des ministres, mercredi, donne un état des lieux des projets routiers en cours, ou à démarrer incessamment. Dans la liste des projets en cours figurent, entre autres, la RN 6 qui rallie Ambanja et Antsiranana, la RN 9 entre Analamasampy et Manja, la RN 12A entre Tolagnaro et Manambondro, la RNS 12 entre Irondro et Vangaindrano, ainsi que la RNS 5 qui part de Toamasina jusqu’à Soanierana Ivongo. Parmi les travaux à démarrer incessamment il y a la réfection de la RN 2 entre Antananarivo et Toamasina, la RN 6 qui part d’Ambondromamy jusqu’à Ambanja, la RN 13 entre Ihosy et Ambovombe, ainsi que la RNT 14 qui relie Ifanadiana et Ikongo. .