ÉDUCATION NATIONALE BOENY – 185 nouveaux fonctionnaires recrutés

Trois pierres d’un coup ! La journée du mercredi a été l’occasion pour la ministre de l’Éducation nationale, docteur Marie Michelle Sahondrarimalala, d’inaugurer deux infrastructures scolaires à Mahajanga et de remettre les contrats de travail aux 185 nouveaux enseignants au sein de la fonction publique. Une journée marathon qui a débuté par l’inauguration de l’EPP de référence à Tanambao Sotema ensuite le CEG de Mahabibo, dans la matinée. Les 185 nouveaux fonctionnaires figurent parmi la neuvième vague de recrutement effectuée par la fonction publique. « Plus de 31 500 enseignants ont obtenu leur contrat de travail dans toute l’île en trois ans. Ce qui signifie que le Président porte un intérêt particulier aux enseignants. La région Boeny a déjà bénéficié plus de cinquante infrastructures scolaires de référence. Cinq cents établissements scolaires sont construits depuis et mille bâtiments sont en cours de construction », a déclaré la ministre. La cérémonie de remise des contrats s’était déroulée au complexe sportif à Ampisikina, l’après-midi. La distribution de vélos ou bicyclettes aux 425 bénéficiaires à savoir des enseignants et élèves méritants et lauréats des examens du CEPE, BEPC, et BAC en 2022 dans la région Boeny a achevé la manifestation. Les autorités dont la vice-présidente de l’Assemblée nationale Lalao Rahanta­nirina, la présidente de la Délégation spéciale de la commune de Mahajanga, Tonganirina Zafiarinefo Velomary, le Directeur régional de l’éducation nationale Boeny, Angelo Rémi Rabemananjarahaja ainsi que les chefs Cisco dans la région Boeny et tous les personnels de la Zone administrative pédagogique, tous les chefs des établissements publics dans les six districts de Boeny et tant de personnels venant du ministère de la capitale étaient présents. Des élèves des écoles primaires, collèges et lycées ont également assisté aux différents spectacles. La PDS a tenu à remercier le chef de l’État sur les efforts déployés pour améliorer la qualité de l’éducation dans toute l’île. Un rapport sur l’utilisation de la subvention pour les EPP a été effectué. « Cent cinquante tables-banc étaient octroyés à la Cisco de Mahajanga 1. La toiture de l’EPP de Fiofio a été remplacée et les EPP de Tanambao Sotema et lycée Antanimalandy ont été dotés des blocs sanitaires », a déclaré la PDS.