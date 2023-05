DROITS DE L’HOMME – Les bureaux de vote doivent être accessibles à tous

À quelques mois de la prochaine élection présidentielle, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) et la société civile suivent des formations sur le respect des droits de l’homme en période électorale. « L’idée n’est ni de dupliquer, ni de remplacer le travail des observateurs internationaux. Nous travaillons sur le respect des droits humains dans la période électorale. Faire en sorte qu’on ait des élections inclusives, que les questions de genre soient incluses, dans l’observation de l’élection. Que les questions de la place des handicapés soient, également, incluses. Faire en sorte que ceux qui vivent loin puissent aussi voter. Faire en sorte que chacun puisse respecter le droit de vote des uns et des autres. », déclare Michel Forst, le secrétaire général de l’Association francophone des commissions nationales des droits de l’homme (AFCNDH), et rapporteur spécial des Nations Unies sur le volet environnement. C’était lors de l’ouverture de cette table ronde qui s’est tenue à l’hôtel Radisson Blu Ambodivona, mardi. Ils ont échangé avec l’AFCNDH et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) qui ont déjà participé aux processus électoraux, et qui ont fait du travail d’observation des droits humains, en pays électoral. « L’objectif commun est d’organiser une élection transparente, acceptée par tous et loin des crises sociales. », a déclaré le président du CINDH, Seth Andriamarohasina.