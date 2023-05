Démobilisés pour exaction

Dans un communiqué publié, hier, en fin de soirée, le ministère de la Défense nationale annonce que les six militaires impliqués dans la bavure, à Avaradoha, dans la nuit de mercredi à jeudi, ont été renvoyés. Comme expliqué dans la missive, la démobilisation est la sanction la plus sévère en cas de manquement à la loi et à la discipline militaire, en plus des éventuelles poursuites judiciaires. Les six militaires, visiblement en état d’ébriété et en tenue militaire, ont été filmés en train de passer à tabac deux hommes, en pleine rue. Ils sont, depuis hier, en garde à vue pour enquête à la gendarmerie. .