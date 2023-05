COUPE DU MONDE DE SLAM – Hichim jouera au théâtre Clavel pour la demi-finale

Arrivé second à l’issue du troisième round qui s’est joué à Paris le 16 mai dernier, le jeune poète-slameur, Hichim qui représente Madagascar à la Coupe du monde de slam, se prépare maintenant à accéder aux phases finales.

Très belle prestation, Hichim, le talentueux poète-slameur a séduit le jury lors de la première phase de la compétition. Le mardi 16 mai au temple de la Belleville à Paris, le représentant de Madagascar s’est démarqué des autres candidats pour cette Coupe du monde de slam poésie. Les notes que le jeune Hichim a reçues lui permettent d’aller encore plus loin pour cette Coupe du monde. Avec la note de 83,1 Hichim se met à la deuxième place malgré la pénalité qu’il a reçue lors du 3e round. Il a dépassé les trois minutes mais cela n’a pas empêché le champion de se placer derrière le représentant de l’Italie. Dans ses textes, Hichim a parlé de l’amour, de la guerre… « Les humains quand ils se font la guerre, c’est pour mieux faire la paix après… », extrait de ses textes lors du premier jour de la compétition. Notre champion arrive à toucher le cœur des jurys à travers ses textes bien écrits et palpitants. Aujourd’hui, Hichim passera à la demi-finale.

Belle prestation

Notre représentant slamera devant les jurys, publics et internautes à 20 heures et 30 minutes. Le coach soutient et aide Hichim à franchir toutes les étapes. « Notre champion s’est bien préparé, il a fait confiance en ses capacités et talents. On est tous fiers de la belle prestation qu’il avait offerte le mardi dernier. Pour obtenir de meilleurs résultats. On continue de se lancer, depuis hier, aujourd’hui encore avant la demi-finale, on continue de s’entraîner. » selon Tohy Nomena, présidente de l’association Madagaslam. Hichim a bien assuré avec ses textes lors de la compétition. De son vrai nom Abdoulanlim Abdillah, le jeune talentueux de 22 ans est un étudiant en Sciences Politiques et Lettres Françaises à l’Université d’Ankatso. Il est originaire des Comores mais il a bien montré qu’il maîtrise la langue malgache dans ses textes. Ce qui rend son parcours très intéressant.