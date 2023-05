COOPÉRATION PARLEMENTAIRE – Un groupe d’Amitié Pakistan-Madagascar se prépare

Après avoir présenté ses lettres de créances au président de la République Andry Rajoelina, mercredi dernier, le nouvel ambassadeur du Pakistan, Arshad Jan, a tout de suite poursuivi par une visite de courtoisie auprès des autres chefs d’institution du pays. Il s’est ainsi rendu au palais du Sénat où il a rencontré le président de la Chambre haute, Herimanana Razafimahefa. À l’instar de ce qui s’est discuté à Iavoloha avec le chef de l’État, le renforcement de la coopération bilatérale a été au centre des discussions des deux parties. Une coopération qui couvre divers domaines, mais un accent particulier a été mis sur la coopération parlementaire. Les deux personnalités ont alors évoqué la mise en place, prochainement, d’un groupe d’Amitié Pakistan-Madagascar, destiné à faciliter les relations entre les deux Parlements pakistanais et malgache. En attendant et sur le plan toujours de cette coopération, de nombreux domaines ont été abordés, entre autres l’agriculture et l’agroalimentaire. Le Pakistan est un grand pays producteur de riz. Il a donc été question de renforcer la coopération et le partage d’expérience dans ce domaine. Sur un autre plan, Herimanana Razafimahefa a expliqué qu’outre l’examen et le vote de lois, l’une des attributions du Sénat est également le bien-être des collectivités territoriales et la représentation des groupes économiques et sociaux. Sur ce dernier point, il a indiqué que le Sénat facilite la venue des investisseurs à Madagascar… sollicitant par la même occasion les entreprises pakistanaises. Pour sa part, Arshad Jan a salué les efforts du Sénat de Madagascar en matière de protection de l’environnement à travers la plantation d’arbres réalisée par cette institution. Il a également souligné que la lutte contre le changement climatique est une lutte conjointe entre Madagascar et le Pakistan, c’est pourquoi la plantation d’arbres est une priorité. Par ailleurs, l’ambassadeur a également rappelé d’autres domaines de coopération qui ont été évoqués avec le Président Rajoelina, mercredi. Comme par exemple, l’existence de bourses d’études que son pays offre aux étudiants. Ces bourses concernent entre autres les filières de la médecine, l’ingénierie, la diplomatie et l’administration bancaire.