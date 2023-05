ACTION SOCIALE – La Croix-Rouge Malagasy souffle ses 60 bougies

La célébration du soixantième anniversaire de la Croix-Rouge Malagasy (CRM) a été marquée par plusieurs manifestations cette année, dans le pays et notamment à Mahajanga. Elle coïncidait cette année avec l’anniversaire du fondateur, Henri Dunant, le 8 mai. La célébration a été reportée mercredi 17 mai dernier pour la branche de Mahajanga. Hormis le dépôt de gerbes sur la stèle du fondateur, comme il est de tradition, plusieurs activités sociales ont été organisées à Mahajanga. Les bénéficiaires étaient les personnes laissées pour compte de la société ou mendiants, ainsi que les enfants de moins de 5 ans et pré-scolaires, au sein de la Croix-Rouge Malagasy d’ Ampasika. « Nous avons mis un accent particulier sur les personnes vulnérables en leur distribuant des vêtements ainsi que du savon de ménage, du riz et des pâtes alimentaires. Les enfants de la Croix-Rouge de moins de 5 ans ont été vaccinés contre la poliomyélite et des jouets ont été offerts. Par contre, nous avons remis des matériels médicaux tels que des stéthoscopes et tensiomètres, ainsi que des gels alcooliques, aux sept CSB de Mahajanga 1. Les sites de vaccination ont été aussi dotés de ces matériels », a expliqué la présidente de la CRM de Mahajanga, le docteur Thérèse Rafarasoa. La présidente nationale de la CRM, Alice Ralisoa, était présente à cette cérémonie officielle à Mahajanga. « La célébration du 60ème anniversaire a déjà été marquée dans la capitale par la remise des certificats de premier secours aux 48 bénéficiaires ainsi que l’inauguration de la plaque commémorative », a précisé la présidente.