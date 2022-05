Rallye – Tolotanana pour Boom

Boom pour les connaisseurs sur le monde du rallye ou Mamy Patrick Solofonirina pour le commun de mortel. Il lutte actuellement contre une maladie. Le monde du sport automobile est très touché en apprenant la mauvaise nouvelle. En collaboration avec l club FMMSAM et ASACM, Design Auto a décidé de mettre en place une cagnotte pour soutenir Boom lors du dernier rallye Motul 3ème édition du 13, 14 et 15 mai. Le tolotanana émis ce jour là a permis de collecter une somme conséquente dimanche. Elle est encore ouverte à tous les gens de bonne volonté pour sou tenir l’ancien champion dans sa nouvelle bataille et lutte pour recouvrer la santé.

Mardi dernier, Haja Lucas Rakotondrazaka, représentant de Design Auto et Jeannot Rabekoto président du club Asacm ont remis l’enveloppe à Boom à son domicile au by-pass. Très touché par le geste de sympathie, Boom a remercié tous ceux qui y ont participé. Espérons et prions pour qu’il puisse sortir vainqueur de cette rude bataille.