Productivité et sécurité – L’industrie textile se renforce

Le secteur industriel, particulièrement la filière textile, bénéficie d’initiatives visant à accroitre sa productivité et améliorer la sécurité des travailleurs.

Le Groupement des Entreprises Franches et Partenaires (GEFP) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT) s’allient avec différents partenaires pour améliorer la productivité dans les chaînes d’approvisionnement à Madagascar et renforcer la sécurité et la santé au travail.

C’est dans ce cadre qu’a été organisée une semaine de pratique intense au sein de l’entreprise industrielle Accord-Knits Antananarivo. La session de formation des formateurs s’est achevée le 13 mai dernier par une cérémonie de clôture qui a vu la présence, entre autres, de Béatrice Chan Ching Yiu, Vice-Présidente du GEFP, Bernard Foe Andegue, Chef du projet VZF Madagascar, Frédéric Laisne-Auer, spécialiste en administration et inspection du travail, ainsi que les experts Isidore Fotabong et Atsuyuki Kado. A noter que l’initiative a aussi obtenu l’appui de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

Arno Philip SteenkisT, PDG de la société AccordKnits et hôte de cette initiative, s’est félicité de la réussite de cette semaine de formation ainsi que de la mise en place du « Comité Kaizen» pour la pérennisation des interventions effectuées pendant la session. Il a aussi soutenu que les membres du pôle de compétence mis en place par le GEFP sont prêts à relever le défi pour développer des services d’accompagnement des entreprises pour bâtir une culture de prévention et amplifier les performances des unités de production d’une manière générale.

Le GEFP qui, à cette occasion, a affirmé s’engager à organiser des activités de pérennisation et de mutualisation en matière de promotion de la SST (Salarié Secouriste au Travail) auprès des entreprises membres. Rappelons qu’une délégation de ce groupement, lors d’une rencontre avec la ministre en charge de la Formation professionnelle (METFP), Vavitsara Gabriella Rahantanirina, en mars dernier, a déjà évoqué sa motivation à s’impliquer fortement dans le domaine de la promotion de la formation et de l’employabilité. Il a aussi été rappelé que le GEFP a toujours été aux côtés des autorités pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Formation (PNEF).

Un programme pilote en cours

A noter en outre que depuis décembre, le secteur du textile à Madagascar bénéficie d’un programme pilote mis en œuvre par l’organisation dénommée Better Work en collaboration avec le bureau de l’OIT et le soutien financier de l’Union européenne et de la Société Financière Internationale (IFC). L’objectif, a-t-on souligné, est de renforcer les capacités des parties publiques et privés du secteur, de booster la compétitivité industrielle du pays et de promouvoir le respect des normes internationales du travail.

Selon les explications fournies, Better Work mobilise les gouvernements, les entreprises, les syndicats et les associations d’employeurs pour améliorer les conditions de travail et stimuler la compétitivité. Son objectif est de produire un changement positif et durable grâce à des évaluations, des formations et des recherches qui modifient les attitudes et les comportements. En influençant les pratiques commerciales dans la chaîne d’approvisionnement du textile et de l’habillement et en renforçant l’environnement pour un travail décent.

Les actions de Better Work se déclinent en différentes interventions dont la fourniture de formations thématiques aux responsables et aux travailleurs des usines, l’instauration d’un mécanisme efficient de dialogue social, la promotion de l’égalité de genre et les compétences en leadership et en gestion des ressources humaines.

« Les formations visent non seulement à améliorer les conditions de travail au sein des entreprises, mais aussi à promouvoir l’application des normes internationales du travail et à améliorer la productivité et la compétitivité des usines participantes », a indiqué le responsable de ce programme pilote qui contribue également à renforcer les capacités du gouvernement et à donner une dimension de responsabilité sociale dans le développement des priorités du secteur textile.

D’après Better Work, la conduite responsable des affaires est essentielle à l’approche mise en avant dans le contexte de la diligence raisonnable dans le cadre des accords préférentiels de libre-échange dont Madagascar est signataire. L’organisation qui plaide pour que le travail décent et la gouvernance sociale soient des aspects essentiels d’une stratégie industrielle croissante visant à stimuler la compétitivité du secteur textile dans le pays.