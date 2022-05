Football – CAN : Deux blessés au sein des Barea

La liste définitive des joueurs des Barea pour le déplacement à Ghana le 1er juin et pour la confrontation à la maison contre l’Angola le 5 juin n’est pas encore arrêtée définitivement.

En attendant cette liste, deux joueurs clés risquent de ne pas y figurer à cause de leur « blessure ». Il s’agit de Marco Ilaimaharitra de Sporting Charleroi de Belgi­que et de Ramalingom Alexandre de CS Sedan Ardenes France. Pour le cas de Marco Ilaimaharitra, « il a un problème au niveau du genou, blessé depuis plusieurs semaines, il n’est pas complètement rétabli, son état s’améliore et il pourra jouer les deux matches. On verra s’il est apte à jouer ou non », a expliqué le sélectionneur Nicolas Dupuis.

Selon l’article paru dans Sudinfo.sport, Marco Ilaimaharitra devra être rapidement de retour sur le terrain. Quant à Alexande Ramalingom, le sélectionneur de continuer: « Alexandre Ramalingom a eu un problème mineur à la jambe lors du match de vendredi dernier. Je parlerai avec lui en début de la semaine prochaine et on verra son état de forme ».

Préparation

Avant de s’envoler pour le Ghana à Cape Coast, un petit regroupement sera prévu à Evry, région parisienne pour les joueurs de Barea expatriés et les locaux. Le regroupement est prévu débuter le 27 mai pour entamer la préparation. Les Barea doivent s’adapter à la contrainte temps. Le premier match contre les Black Stars du Ghana le 1er juin sert d’un repère pour Nicolas Dupuis.

Le sélectionneur possède déjà sa stratégie pour affronter les Ghanéens. Mais il faut être réaliste. Limiter les dégâts n’est pas mal mais créer la surprise en terre ghanéenne en marquant au moins un point est déjà un exploit. En football, il n’y a pas de science exacte. Croisons les doigts. Alefa Barea !