Vaccination – Les personnes âgées bénéficient des premières doses

Après le personnel de santé et les forces armées, les personnes âgées ont bénéficié du vaccin. L’inscription continue.

L a vaccination des personnes âgées de plus de 70 ans vient de commencer au niveau de la HJRA. Ces personnes qui ont bénéficié du vaccin s’étaient auparavant inscrites au niveau de la Commune et des six arrondissements de la capitale. Pour la Commune Urbaine d’Antananarivo, de nombreuses personnes se sont inscrites au BMH. « Depuis le 10 mai, début des inscriptions, nous avons enregistré trente et une personnes âgées de plus de 70 ans. Dans les six arrondissements, des registres seront mis à disposition de ces personnes à haut risque», indique Hajatiana Raharinandrasana, directeur des actions sociales et de la santé au sein de la CUA.

Au niveau des arrondissements, les inscriptions continuent. « Dans le 2ème arrondissement, on nous a communiqué que vingt-cinq à trente personnes sont venues jusqu’à présent », explique le responsable. Au niveau de la HJRA, les personnes de plus de 70 ans affluent. C’est le cas de Dadasolo et sa femme. Ce couple de retraités est enthousiaste à l’idée de participer à cette campagne de vaccination. « Nous sommes inscrits depuis longtemps sur le registre. Nous sommes partis depuis Manjakaray vers 8h du matin. Nous espérons que cela va bien se passer. Ma femme et moi sommes confiants d’être protégés de cette maladie, ou du moins de ne pas contracter une forme grave », explique-t-il. Au CHUJRA, de nombreuses personnes âgées sont venues sans s’être inscrites au préalable. « Beaucoup de ceux qui sont venus se faire injecter le vaccin à la HJRA, n’étaient pas inscrits sur la plateforme. Ils sont directement arrivés au Vaccinodrome. Mais s’ils remplissent toutes les conditions, on procède à la vaccination. Ils n’ont donc pas été refoulés », explique le Docteur Rivomalala Rakotonavalona, directeur du Programme élargi de vaccination au niveau du ministère de la Santé publique.

L’inscription continue

En plus des sites de vaccination déjà existants, l’inscription à la vaccination continue dans tous les centres. C’est le cas pour Amadia, un des neuf autres sites. « Au niveau de la capitale, nous enregistrons près de dix sites vaccinants. Les personnels de santé en ont bénéficié au niveau du CHUJRA, CHUGRB, CSS Tsaralalàna, e t le Chapa Ambohimiandra. Pour les armées, le camp Ankadilalana, le camp Ratsimandrava, Fiadanana et Ampahibe et l’HOMI ont été les sites de vaccination », rappelle le Docteur Raharimamonjy Lalie, DRSP Analamanga. Dans la région Analamanga, quatre mille trois cent trente-neuf personnels de santé se sont inscrits et mille sept cent soixante sont vaccinés. Pour les forces armées, neuf cent douze se sont inscrits. Trois cent vingt-quatre sont vaccinés. La campagne de vaccination a débuté le 10 mai et s’achèvera vers le 18 juin.