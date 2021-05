Route d’Andoharano-Ambanja : Les travaux débutent

Enfin, le rêve de la population d’Ambanja est devenu réalité, car le démarrage des travaux de réhabilitation de la piste du haut Sambirano (RP 13D) a débuté, avant-hier dans la matinée.

Comme Madagascar est encore dans un état d’urgence sanitaire, une cérémonie simple mais historique dans les annales de la région Diana, s’est déroulée sur le PK 00 à proximité du central électrique de la Jirama Ambanja. Là où les passants étaient curieux de savoir le contenu de l’événement resté inconnu jusqu’à l’arrivée des autorités locales . Même les riverains et les lycéens, qui se trouvent à côté , n’ont pas vaqué à leurs occupations. Soudain, ils ont été surpris par l’entonnement de l’hymne national. Ainsi, la présence sur les lieux des pelles mécaniques a rassuré la population locale que les travaux vont effectivement démarrer.

En fait, ce fut le premier coup de pelle de la piste reliant la ville d’Ambanja à Andoharano, une zone productrice considérée comme grenier du district d’Ambanja regroupant huit communes rurales . La piste , dénommée « route de cacao », à cause de sa potentialité économique, mesure 43km 800 et mène jusqu’au fokontany Antsirasira. Certes, cette piste est vitale pour ladite zone classée première productrice de cacao dans la région , voire à Madagascar, mais, depuis des lustres, les mauvais états des infrastructures routières ont handicapé son développement .

Cette réhabilitation a été initiée par l’équipe du gouvernorat n’a pas cessé de chercher des moyens possibles pour désenclaver cette région . Elle a en effet reçu l’appui du projet Pôle Intégré de Croissance deuxième phase ou PIC 2.2 pour sa réalisation . Ce qui a justifié la présence du Gouverneur Daodo Arona Marsiky lors de la cérémonie. Ce dernier a quitté son bureau et ses occupations quotidiennes pour donner un éclat important à ce moment inoubliable marquant le début de cette réalisation. Il a été entouré des personnalités politico administratives locales.

« Le moment est donc venu de tourner la page pour que ce ne soit plus un rêve d’avoir une bonne route, durable et patrimoniale dans cette zone productive, qui est toujours connue pour avoir une importance particulière dans le district d’Ambanja. Le gouvernement actuel a honoré sa parole et le début de ces travaux en témoigne. », s’est réjouit le Gouverneur, tout en affirmant qu’il s’agit de la concrétisation du défi « Velirano-12 » du président Andry Nirina Rajoelina.

Élément essentiel

Depuis des années, Andoharano n’a jamais connu de réhabilitation ou de réparation, mais aujourd’hui la route va se transformer pour les biens des paysans . Le numéro un de la Diana est monté à bord d’une niveleuse pour donner le coup d’envoi au chantier de la fameuse piste d’Andoharano.

Pour la région Diana, elle est convaincue que la route est un élément essentiel à l’économie, elle assure le déplacement des personnes et des biens. Parfois, les mauvais états des routes, nationale que communale, engendrent surement des problèmes socio-économiques énormes si ce n’est qu’au niveau d’approvisionnement des marchandises ou d’écoulement des produits locaux.

Pour le cas de la partie d’Andoharano , il n’est pas du tout facile de se déplacer entre les villages et communes pendant la saison des pluies. L’enclavement et l’isolement de cette zone se fait ont ressentir par le manque des infrastructures routières. Or, la population riveraine vit essentiellement des activités agricoles.

En outre, cette infrastructure comprendra la mise en place d’une Cellule de Gestion d’entretien locale afin d’assurer la pérennité des travaux de réhabilitation.

Une séance de signature de convention suivra ce premier coup de pelle.