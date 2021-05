Nord d’Antananarivo – Le problème d’eau résolu

Une solution pérenne pour le problème d’approvisionnement en eau dans le nord d’Antananarivo.

La station de traitement d’eau à Sabotsy Namehana est opérationnelle, depuis le mois d’avril. Elle produit 100 m3 d’eau par heure, et ravitaille les habitants des communes de Sabotsy Namehana, d’Ankadikely Ilafy et d’Anosiavaratra. Là où s’approvisionner en eau potable a été un vrai parcours de combattant pour les clients de la Société de production et de distribution d’électricité et d’eau (Jirama), pendant plusieurs années, surtout, durant les périodes d’étiage. Il fallait se réveiller vers une heure du matin, chaque nuit, pour remplir les récipients. « Finis les réveils à une heure du matin pour se ravitailler en eau. L’eau est, désormais accessible à tous», lance le maire de la commune rurale de Sabotsy Namehana, Avotra Andriamosa, hier.

Des ménages à Ankadikely Ilafy continuent, pourtant, à se plaindre du problème d’approvisionnement en eau. « Rien n’a changé. On se réveille encore, la nuit, pour nous ravitailler en eau potable », indique une mère de famille dans cette commune. Une source auprès de la Jirama ne déclare pas fausse cette information. « Cette station de traitement d’eau conteneurisée est encore en phase d’essai de mise en service. L’approvisionnement se fait progressivement. Certains quartiers n’ont plus de problème », explique-t-elle.

Eau potable

Cette station est alimentée par la rivière d’Imamba. « L’eau produite est, complètement, po table », rassure Voahary Rakotovelomanantsoa, ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, qui n’a pas hésité à en boire, lors de la visite de la station à Ambohipanja, hier.

Trois unités de traitement d’eau conteneurisées sont disponibles, en ce moment. Celle d’Anosizato renforce l’approvisionnement en eau de s ménages à l’Ouest d’Antananarivo, comme Ampitatafika, Anosizato, Ankaditany, Ambohimangidy. Celle d’Ankadindratombo, opérationnelle depuis le mois de décembre, a permis d’améliorer l’approvisionnement en eau dans la commune d’Alasora. D’autres sont en cours d’installation, à Mandikanamana, à Ivato, à Tanjombato, à Ampasika, à Ambohidrapeto. « Le contexte actuel a causé le retard de la livraison du matériel et des équipements nécessaires. Toutefois, ces stations devraient être opérationnelles, au mois de juin, au plus tard», conclut Voahary Rakoto-velomanantsoa.