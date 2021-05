Judo – Election UAJ : Siteny Randrianasoloniaiko au sommet de l’Afrique

L’actuel président de la Fédération malgache de judo, Siteny Randrianasoloniaiko a été élu président de l’Union africaine de judo. L’élection s’est tenue hier à Dakar.

Ivre de bonheur. Une bonne nouvelle pour le monde du sport malgache en général et du judo en particulier. Siteny Thierry Randria­nasoloniaiko est le deuxième Malgache à présider une instance continentale, après Ahmad, élu à la tête de la Confédération africaine de football en 2017. À 19 heures, heures malgaches, le président en exercice de la Fédération malgache de judo (FMJ) et président également du Comité olympique malgache (COM), Siteny Randrianasoloniaiko, a été élu et proclamé nouveau président de l’Union africaine de judo pour le prochain mandat olympique de quatre ans.

L’assemblée générale ordinaire de l’UAJ, suivie des élections des membres du comité exécutif, se sont déroulées hier à l’Hôtel Saly Princess de Dakar, capitale sénégalaise. C’était une victoire écrasante car il l’a remporté sur le score sans appel de 42 voix contre 9 sur son challenger, le Tchadien Abakar Djermah Aumi, lui aussi président du comité olympique tchadien. Siteny R. succède ainsi au président sortant Habib Sissoko après un mandat de quatre ans.

Dans son premier discours en tant que nouveau président de l’UAJ, Siteny Randrianasoloniako a remercié l’équipe sortante, la Fédération sénégalaise, hôte de l’événement, ainsi que tous les présidents des fédérations nationales.

Pas compatible

«J’ai besoin de vous tous et de vos soutiens pour pouvoir réaliser ensemble les challenges et projets de développement du judo en Afrique. Il faut que nous soyons solidaires et dynamiques pour réussir ensemble » a-t-il exprimé dans son allocution.

Le nouveau patron de l’UAJ a gravi tous les échelons, athlète et multiple champion national dans sa jeunesse pour devenir plus tard entraîneur national. Ce député de Madagascar, élu à Toliara I, avait été élu président de la Fédération malgache de judo en 2009, puis il décrocha le fauteuil du président du COM en 2011. «Il occupe pour l’heure le poste de président de la Fédération malgache de judo car le statut n’a pas prévu ce cas. De toute manière, nous procéderons bientôt à l’élection » explique le secrétaire général de la Fédération, Saïd Bruno Eric.

De même pour son poste à la tête du comité national olympique, selon les explications du secrétaire général du COM, Harinelina Jean Alex Randriamanarivo. Par contre, son statut de député n’est pas compatible avec un autre mandat électif car il n’est pas bénévole à la présidence de l’UAJ.