Victimes du covid-19 – Les veillées funèbres déconseillées

Situation exceptionnelle. L’homme décédé du Covid-19 au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Morafeno à Toamasina, samedi, a été enterré sans les cérémonies funéraires courantes que sa famille aurait aimées lui donner, pour lui rendre un dernier hommage. Les quelques personnes qui ont récupéré son corps à l’hôpital, dimanche, l’ont tout de suite conduit à leur tombeau familial pour l’inhumer. Le protocole sanitaire en vigueur à l’échelle mondiale interdit les veillées mortuaires. Il limite notamment à un nombre assez restreint les proches de la victime autorisés à assister aux funérailles et exige la désinfection de la dépouille.

« Normalement, le corps d’une victime du Covid-19 ne transmet plus le virus, s’il est bien désinfecté, contrairement à celui d’une victime de la peste et de l’Ebola. Toutefois, du fait de l’épidémie et du virus qui circule, les veillées funèbres ne sont pas recommandées et l’enterrement doit se faire dans le plus bref délai», explique le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique, Lamina Arthur Rakotonjanabelo, hier.

Le rassemblement de plusieurs personnes serait le plus dangereux dans les cérémonies funéraires.