Tour de Madagascar – La famille Zoto attend le résultat du test coronavirus

La famille de Zoto n’a pas encore repris le voyage. Si leur séjour à Antananarivo était prévu deux jours seulement, Zoto, sa femme et ses enfants sont retenus plus longtemps pour le test au coronavirus. « Ils attendent encore le résultat du test coronavirus. Ils ne peuvent pas continuer leur voyage jusqu’à ce que le test soit connu. Ils n’ont pas peur du résultat. Ils espèrent reprendre la route bientôt », affirme Hervé Barinjaka, la personne qui les héberge à Andranomena, jusqu’à maintenant. Dès leur arrivée, cette famille devait passer le test de diagnostic rapide du coronavirus au centre hospitalier universitaire de Befelatanana, mardi dernier. Selon Hervé Barinjaka, le test de diagnostic rapide manquait et ils ont dû rentrer à la maison.

Comme tant de gens voulaient les rencontrer, leur emploi du temps était trop serré et il n’y avait aucun répit pour la famille Zoto. Ce n’est que vendredi qu’ils se sont rendus auprès de l’hôpital pour faire le test de coronavirus. D’après Alphonsine Razanabao, Zoto ou Maurice Randrianarison a beaucoup toussé en arrivant dans la capitale. Sa femme affirme que son mari ne supporte pas le froid sur les Hautes terres.