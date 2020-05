Pop Art – Mat Li sort « Composition of everything, 1st opus »

Labyrinthe mental. L’exposition en ligne de Mat Li qu’il a intitulé « Composition of everything, 1st opus » paraît ludique mais fait également réfléchir. Tiré de doodle art, son style enchante petits et grands.

Avec de la peinture, des dessins, et des textes, l’artiste Mat Li fait travailler les neurones, les siennes et celles de ceux qui contemplent ses œuvres. À partir des points, des traits, des formes simples comme des gribouillages, il crée des fresques énigmatiques que l’on interprète différemment, selon la perception de chacun. Et c’es t là que la magie du doodle art opère. Huit peintures dans un format de 40/60 centimètres, et dix sur papier de 21/21 centimètres forment cette première série qui dissèque la composition de tout dans des figures ludiques pour titiller la curiosité.

Chaque pièce apporte de l’animation et des couleurs à notre quotidien un peu grisé par les événements. « Mettez en commentaire toutes les choses que vous pouvez voir ou imaginer dans ce tableau», suggère l’artiste dans une publication sur une de ses réalisations baptisée « Vegetal ». « Un téléphone en charge, puis une note de musique, et le signe de l’égalité qui est présent un peu partout sur ta peinture », réagit un commentaire. « Le but c’est d’animer les gens pendant le confinement parce que l’art n’est pas confiné », explique Mat Li. Il alimente de nouvelles œuvres sa page, au fur et à mesure.

Depuis le 10 mai, « Art is not confined », « Golden doodles », « Improvisation en tralala », « Metalliccolors variations », « Décomposition du jeu de Fanorona », entre autres sont à apprécier sur la page facebook de l’artiste malgache qui évolue dans le pop art. Prévue se tenir en deux semaines, cette exposition virtuelle va continuer. « Je compte prolonger cette exposition virtuelle en produisant d’autres séries, en fonction de l’évolution de la situation à Madagascar. Et prévoir une vraie exposition en live à la fin du confinement », précise Mat Li qui conjugue l’art de la peinture et la photographie avec passion.