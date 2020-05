Lutte contre l’épidémie – Un guide anticorruption diffusé

Suspicion. Népotisme, clientélisme, abus de pouvoir… Ce sont les mots qui reviennent souvent dans les discussions autour de la distribution des filets sociaux de sécurité « tosika fameno ». Dans ce contexte, Transparency international-Initiative Madagascar (TI-IM) a élaboré un Guide citoyen anticorruption en temps de Covid-19. « On a conscience que les pouvoirs publics sont en première ligne pour organiser la réponse à la crise sanitaire et nous en sommes reconnaissants. Toutefois, il manque la transparence dans la gestion de la crise sur le plan financier, sécuritaire et social », explique Ketakandriana Rafitoson, directrice exécutif de TI-IM.

Illustré et rédigé en malgache, les soixante-quatre mille exemplaires du guide seront diffusés notamment dans les quatre régions touchées par le Covid-19. Il comporte des astuces pour échapper à la désinformation, les formes de corruption fréquentes en temps de pandémie, et les mécanismes de recours et des plaintes correspondant.

« Quand il y a une urgence sanitaire, la priorité est d’apporter des réponses et parfois les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Nous entrons dans la huitième semaine de l’état d’urgence et on a adopté un nouveau mode de vie. Ainsi, on peut exiger de plus en plus la transparence », conclut Chasper Sarrot, ambassadeur de Suisse à Madagascar, partenaire de TI-IM dans la publication de ce guide.