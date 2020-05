Boeny – Un missionnaire confirmé positif au Covid-19

Le verdict a été rendu par l’Institut Pasteur de Madagascar, dimanche, concernant les vingt-deux missionnaires en voyage à Mahajanga, depuis le 10 mai. L’un d’eux est confirmé positif au Covid-19. Les membres du Centre de commandement opérationnel CCOC de la région Boeny se sont réunis en catastrophe dimanche soir, pour discuter des mesures et investigations à effectuer.

Le préfet de Mahajanga et président du CCOC Boeny, Lahanaina Fitiavana Ravelomahay, a fait une déclaration, hier à son bureau, pour mettre au point certains détails. Mais aussi pour rappeler les protocoles et mesures sanitaires durant cette situation d’urgence sanitaire à Madagascar. Sur les vingt-deux personnes testées au PCR, deux résident à Mahajanga, douze autres sont des agents en mission, du ministère de l’Eau, et huit de celui de la Justice. Les vingt personnes venant de la région Analamanga ont été immédiatement renvoyés à Antananarivo, à l’hôpital d’Anosiala, raccompagnés par des éléments de l’EmmoReg, d’après le président du CCOC Boeny, dans la soirée de dimanche. Les visiteurs prenaient l’air au bord de la mer, vers 20h45. Les promeneurs locaux ont été expulsés manu militari pour pouvoir les isoler.

« Nous avons mené une enquête de 19 heures à 4 heures du matin lundi, pour déterminer tous leurs contacts ou contact tracing, depuis leur arrivée le dimanche 10 mai jusqu’à leur départ, une semaine plus tard. Sur les vingt-deux personnes, un seul agent issu du ministère de la Justice est testé positif au Covid-19. Mais tout le monde est mis en quarantaine à Anosiala.», précise le préfet de Mahajanga.

Le CCOC Boeny a réussi à retracer tous les trajets et itinéraires de ces missionnaires depuis leur arrivée le 10 mai, et leur agenda quotidien durant leur séjour à Mahajanga. « Ils ont au moins côtoyé une centaine de personnes. Les tests de PCR ont déjà commencé et on attend les résultats. Une action de désinfection des lieux qu’ils ont fréquentés, sera réalisée cette semaine, car on connaît déjà leur itinéraire et lieux fréquentés », précise le préfet de Mahajanga.

Les voyageurs étaient allés à la petite plage, probablement pour se baigner alors que la baignade est formellement interdite à Mahajanga depuis le début de la crise sanitaire. Ils ont aussi loué une voiture pour aller à Marovoay. D’autres ont séjourné dans un hôtel de Mahajangabe, mais une partie a été aussi vue à la résidence de l’ENEM au bord de la mer. Les agents de l’État ont pris un repas dans un restaurant-snack célèbre de Mahajanga-be.

Ils se sont rendus à Antsahanitia pour une petite excursion, puis une promenade au bord de la mer, pris des bajajs ou taxis moto. Bref, ils ont déjà pu avoir plusieurs contacts avec une centaine de personnes.

Le préfet de Mahajanga a néanmoins affirmé que, selon les conditions imposées par le CCOC Boeny, le dimanche 10 mai, ils devaient se mettre en quarantaine avant de pouvoir effectuer leur mission à Mahajanga. Un groupe a suivi les consignes et la mise en quarantaine.