Ankazomanga – Un homme asphyxié s’évanouit près d’une pharmacie

Pris d’un malaise, un homme s’évanouit près d’une pharmacie à Ankazomanga, hier matin. Cet homme de 62 ans a eu des difficultés à respirer. Personne n’a osé l’approcher. À cause des symptômes qu’il a présentés, beaucoup ont pensé qu’il souffrait du coronavirus. Les éléments des forces de l’ordre sur place ont, d’ailleurs, appelé le 913, le numéro vert à contacter pour signaler les cas suspects de Covid-19. Ce n’est qu’environ deux heures plus tard, que les secours sont arrivés. Et ce n’est pas une ambulance qui vient le récupérer, mais un véhicule tout terrain. L’homme est arrivé sans difficulté à monter dans la cabine arrière du Pick-up.

Le sexagénaire a repris conscience, bien avant l’arrivée des secouristes. Il a pu raconter comment il est arrivé là. «J’étais dans un véhicule avec mon patron pour aller travailler, ce matin. Je lui ai demandé de descendre pour consulter un médecin, car je ne me sentais pas bien. Je me suis évanoui près de la pharmacie, puis j’ai vomi », témoigne-t-il. Il raconte, en outre, que depuis quelques temps, il souffre de cette difficulté respiratoire. La détresse respiratoire est un symptôme du Covid-19, tout comme la toux, la fièvre.

Toutefois, l’homme ne présente pas de fièvre. Sa température a été normale, d’après des professionnels de santé, habillés de sur-blouse bleue, de gants et de masque, qui lui ont pris la température. Le père de famille ne tousserait pas non plus. Selon des sources, il ne souffrirait pas du Covid-19, mais d’un problème cardiaque. Il aurait été envoyé dans un hôpital spécialisé dans la prise en charge des maladies cardiaques. La zone où il s’est évanoui a été désinfectée.